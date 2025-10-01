En la continuidad del juicio por la muerte de Julieta Viñales, este miércoles fue el turno de la querella. La abogada Cristina Naveda, representante de la familia de la joven de 18 años, reclamó que el médico Maximiliano Babsía reciba la pena máxima prevista para este tipo de delitos: cinco años de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario y diez años de inhabilitación para ejercer la medicina.

Viñales falleció el 3 de marzo de 2020, semanas después de someterse a una cirugía de amígdalas realizada por el profesional, hoy juzgado por presunta mala praxis.

La jornada de alegatos comenzó ayer con la exposición de la fiscal Yanina Galante, quien pidió una condena más leve: tres años de prisión condicional (sin cumplimiento en cárcel) y diez años de inhabilitación profesional.

Este miércoles, la querella fue más contundente y exigió que la condena sea de cumplimiento efectivo. El jueves, en tanto, será el turno de la defensa de Babsía, a cargo de los abogados Fernando Castro y Federico Petrignani, quienes buscarán la absolución del imputado.

Tras escuchar a todas las partes, el juez Ricardo Moine deberá dar a conocer su veredicto, lo que se espera suceda entre el viernes y el lunes próximo.