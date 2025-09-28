Se produjeron novedades de la investigación del trágico siniestro en el que falleció Diego Maximiliano Tejada, el joven motociclista de 25 años que chocó contra un patrullero y perdió la vida. Según publicó Tiempo de San Juan, el dosaje de alcohol en sangre arrojó el resultado de 0,13 gramos por litro.

La pericia muestra que la cantidad de alcohol en sangre es baja y que no alcanza el límite legal para ser considerado en estado de ebriedad. Pese a ello, desde la UFI Delitos Especiales, quienes llevan la investigación adelante, indicaron que el dato será parte de un análisis integral que todavía no está concluido.

La UFI Delitos Especiales ordenó una pericia vial accidentológica, que estará a cargo del Complejo Científico Forense. Fiscalía buscará determinar cómo se produjo exactamente el siniestro entre la moto y el patrullero, aquel martes 9 de septiembre.

El fatal siniestro

Pasadas las 04:00 del martes 9 de septiembre, una motocicleta se estrelló violentamente contra un patrullero. Como resultado un joven perdió la vida por las graves lesiones que sufrió. Esta persona llevaba a una acompañante que también se vio afectada, pero por fortuna su vida no corre peligro.

Quien conducía la moto era Diego Maximiliano Tejada Gómez de 25 años, quien falleció en el Hospital Rawson. Él conducía una Benelli RTK en la que también viajaba Valentina Gómez de 23 años, quien también debió ser trasladada en ambulancia hasta el mencionado nosocomio.