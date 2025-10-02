Un adolescente de 13 años murió en la siesta del miércoles cuando era trasladado al Hospital Rawson porque evidenciaba falta de aire. Este jueves, el fiscal Francisco Nicolia, a cargo de las actuaciones judiciales, contó que la autopsia reveló que el joven falleció por muerte súbita.

El médico legista que revisó el cuerpo del joven indicó que no constataron lesiones físicas extremas, y que tenía diversas patologías que afectaban su salud. Por lo tanto, quedó descartado que el fallecimiento se haya dado por la intervención de un tercero.

La madre relató que llegó de trabajar y lo vio "medio moradito", con dificultad para respirar. Esto motivó que lo cargaran a un auto particular y los trasladaran al Hospital Rawson. Lamentablemente, llegó sin signos vitales al centro de salud.

Fiscalía entrevistó a la madre y los demás familiares del joven fallecido, además de vecinos. Todos dieron cuenta que se trataba de un chico que era cuidado por su familia y que siempre era trasladado por un familiar.

El caso

Por la tarde del pasado miércoles 1 de octubre se produjo una situación trágica en la provincia de San Juan. Un menor de edad de 13 años que sufría de múltiples discapacidades, perdió la vida cuando lo estaban trasladando al hospital para recibir asistencia médica.

Se trata de un adolescente que vivía con su familia en la Villa Los Tilos en Pocito. Según lo que relató su madre su hijo estaba durmiendo la siesta cuando de un momento a otro se levantó sintiendo que le faltaba el aire.

Cabe destacar que el menor sufría de discordia cerebral severa, una enfermedad neurológica que le produjo serias consecuencias como retraso madurativo, imposibilidad de caminar, ceguera, entre otras. Por este cuadro solía ser atendido por un neurólogo.

Sus padres lo subieron a su vehículo particular y lo trasladaron lo más rápido que pudieron hasta el hospital Rawson. Sin embargo, tristemente no llegaron a tiempo ya que cuando profesionales de salud lo atendieron comprobaron que ya no presentaba signos vitales.

Desde Flagrancia informaron que un médico legista analizó el cuerpo del menor. Así fue como comprobó que se trataba de un paciente con discapacidad neurológica y motriz, con hipotrofia de los 4 miembros, sin lesiones físicas externas, con suero y vía venosa periférica en antebrazo derecho. Por último, se confirmó que no tenía signos de violencia en el cuerpo.