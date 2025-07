Muerte del motociclista en Ruta 20: pedirán la detención de la conductora

El motociclista Naiquén Trindade, que había resultado gravemente herido tras ser embestido por un auto el pasado 6 de julio en Ruta 20 y calle Gorriti, falleció este martes 15 de julio. El fiscal, Sebastián Gómez, informó que se solicitará la detención domiciliaria de la conductora involucrada en el siniestro.

El hecho ocurrió cuando Trindade circulaba en una moto Rowser 200 cc acompañado por su pareja, Sol Victoria Cerruti, con dirección hacia el este por Ruta 20. La pareja iba camino a la Difunta Correa cuando, al llegar a la intersección con calle Gorriti, fueron impactados por un Toyota Corolla guiado por Graciela Aballay, de 64 años.

“Lamentablemente, esta persona no respetó el cartel de pare, no vio el ciclomotor. Intentó cruzar la ruta donde la moto no pudo hacer nada. El conductor impactó de lleno al vehículo”, señaló el fiscal. El impacto fue tan violento que ambos vehículos se incendiaron en el lugar.

Trindade había sido hospitalizado con traumatismo encéfalo-craneano, fracturas múltiples y contusión pulmonar. Cerruti también sufrió lesiones graves, aunque se encuentra fuera de peligro.

“Fue un siniestro muy grave. El conductor de la moto sufrió lesiones muy severas y el desenlace fue su fallecimiento”, remarcó Gómez. La conductora del auto, en tanto, resultó ilesa y ese mismo día permaneció algunas horas detenida en calidad de arrestada. Por una descompensación, fue derivada a una clínica privada.

“Vamos a solicitar la detención de la conductora del vehículo hasta la formalización de la audiencia. También pedimos que se habilite feria para concretar esa instancia”, explicó el fiscal.

La imputación que se prevé es por homicidio culposo en concurso con lesiones culposas. A pesar de la gravedad de la acusación, se pedirá que la detención se realice en su domicilio debido a que “la señora tiene distintas patologías preexistentes que ocasionan picos de presión importantes”, señaló Gómez.

La causa continúa bajo investigación en la UFI de Delitos Especiales. Por el momento, no se identificaron agravantes adicionales más allá de la calificación legal que enfrenta la conductora.