Con el paso de las horas, fue trascendiendo más información sobre la muerte en el departamento Capital. El fiscal que estará encargado de esclarecer el caso reveló que lo que empezó como un incendio ahora está siendo investigado como un posible homicidio.

Iván Grassi, fiscal a cargo de la investigación del caso, habló con el móvil de Canal 13 a metros del lugar de los hechos. Apostado sobre la calle Manuel Estrada, entre Independencia y Segundino Navarro, reveló que el incendio no habría sido accidental. Cuando ingresaron al domicilio los especialistas de la División Criminalística se encontraron con este hombre tendido en el suelo, con los pies atados y tapado con sábanas.

“Estábamos inicialmente ante un incendio con una persona fallecida. Las primeras pericias arrojan la posibilidad de que estemos ante un homicidio, situación que nos lleva a ser prudentes con la información. Se van a generar pruebas para esclarecer el caso y determinar si efectivamente fue un homicidio”, expresó.

Por otro lado, reveló que esperan con mucha expectativa la autopsia que realizarán a los restos de Mario Alberto Alday. Lo que indique el estudio forense al cadáver de este docente jubilado de 78 años será clave para saber si fue o no un homicidio.

“Se estaría descartando la hipótesis de que sea un simple accidente. No podemos revelar si hay cámaras de seguridad en el lugar. La autopsia va a confirmar el martes si se tratará de un homicidio. El fuego tomó una parte importante de la vivienda, el cuerpo fue hallado en una habitación y el incendio afectó un poco más del domicilio”, sentenció.