Murió un motociclista en Rivadavia: chocó contra un patrullero

La madrugada de este martes 9 de septiembre, estuvo marcada por un grave siniestro vial en San Juan. El mismo tuvo lugar en el departamento Rivadavia, cuando un motociclista chocó contra un patrullero, lo que le provocó lesiones que ocasionaron su muerte momentos después.

Todo comenzó cuando un patrullero de la Policía de San Juan, modelo Toyota Corolla, era guiado por el agente Claudio Chirino de 28 años. El mismo avanzaba por Avenida Libertador de este a oeste, llevando de acompañante al agente Moisés Uriche de 27 años.

En ese contexto llegó a la intersección con calle Ramón Salinas, momento en que se dispuso a girar hacia la izquierda. Cuando viró hacia el sur, fueron impactados por Diego Maximiliano Tejada Gómez de 25 años quien conducía una Benelli RTK. Él llevaba de acompañante a una joven de 23 años llamado Valentina Gómez.

El rodado de menor tamaño impactó frontalmente el lado del conductor del patrullero. La peor parte se la llevaron los dos ocupantes de la moto, quienes manifestaban fuertes dolores corporales, lo que motivó su traslado al hospital Rawson.

Lamentablemente desde el nosocomio confirmaron que sobre las 06:40, Tejada Gómez perdió la vida a causa de las lesiones que sufrió. Por otro lado, desde Flagrancia informaron que el conductor del patrullero quedó detenido en la comisaría 34° y que fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.