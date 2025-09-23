Con el paso de las horas se siguen conociendo más detalles sobre el incendio mortal en 25 de Mayo. El gran interrogante era saber qué fue lo que originó las llamas que terminaron ocasionando la muerte de la niña. En ese sentido, las autoridades mencionaron que todavía no se puede descartar que el incendio haya comenzado de forma intencional.

Adrián Elizondo, ayudante fiscal, contó que es lo que se sabe hasta el momento del trágico incendio en una vivienda de la localidad de La Chimbera. Sobre esto contó que todavía no está determinada a ciencia cierta la causa del siniestro.

Elizondo explicó que los bomberos se van a encargar de analizar en profundidad el inmueble, para poder determinar cuál es la causa. Está por confirmar todavía si fue originado de forma intencional o no.

En ese contexto, también mencionó cuál es la principal hipótesis que están manejando las autoridades. Se trata de que en la casa actualmente no contaba con servicio eléctrico, si bien tenían la instalación no lo tenían en funcionamiento, y por ese motivo se iluminaban con velas que habrían originado las llamas.

De esta forma, no se puede descartar ninguna posibilidad hasta que todas las pericias culminen.

Sobre el estado de las personas que sobrevivieron a las llamas, Elizondo explicó a Canal 13 de San Juan que la madre está internada en el Marcial Quiroga con un 50 % de quemaduras de segundo y tercer grado. En tanto que el bebé está internado en el servicio de Pediatría del Rawson con un cuadro de intoxicación por monóxido

De acuerdo al testimonio de los vecinos, la mujer identificada como Danisa Aveiro, de 24 años, intentó salir por la puerta principal de la vivienda, pero esto fue imposible. Entonces la mujer logró arrojar a su hijo de siete meses por la ventana y cuando intentó rescatar a su hija ya no pudo sacarla y la pequeña falleció en el lugar.