En un juicio abreviado celebrado este jueves en Tribunales, le dictaron prisión preventiva a un hombre. El sujeto no irá a prisión, aunque se comprobó que manoseó a la hija de su expareja, cuando esta era una adolescente, según informaron fuentes judiciales.

Según determinó la investigación del Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal Raúl Iglesias, el ahora condenado, abusó sexualmente mediante manoseos en los pechos por arriba de la ropa de la víctima que en ese entonces tenía entre 13 y 14 años y que en la actualidad tiene 16 años.

Los abusos ocurrieron cuando la madre de la víctima salía. El sujeto aprovechaba para manosearla. Es por ello, que es te jueves le imputaron el delito de abuso sexual simple reiterado agravado por la convivencia. La Justicia lo condenó a cumplir una pena de 3 años de prisión condicional (sin encierro). Además, el abusador deberá cumplir con una serie de reglas de conducta y medidas de protección hacia la joven, señaló la fuente.