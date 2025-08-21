La Justicia sanjuanina resolvió en un juicio abreviado condenar a la agresora de Juan Castro, el joven que fue quemado con agua caliente, la mujer recibió una pena de prisión condicional y el pago de 40 cajas de leche, más tareas comunitarias. Esto hizo estallar a la familia del joven. María Fernanda Cerdera, mamá de la víctima, contó en el programa “Todos Vivos” que su hijo sigue viviendo un calvario.

El hecho ocurrió en noviembre de 2021, a raíz de una discusión de tránsito entre el joven ciclista y una pareja que se movilizaba en auto. La vida de Juan quedó marcada cuando la mujer se bajó del vehículo y le vació un termo con agua caliente. El atleta, que se preparaba para correr la primera edición en San Juan del Ironmán 2022, quedó en terapia intensiva en el Hospital Marcial Quiroga.

A pesar de que se recuperó, su madre contó que fue un verdadero calvario el que sufrió su hijo, que hasta la fecha lo acompaña. María contó: "Mi hijo dejó el deporte, sufre pánico, durmió mucho tiempo con la luz prendida", reveló, destacando las graves secuelas psicológicas que le quedaron.

María contó que las curaciones eran extremadamente dolorosas en la terapia intensiva del Marcial Quiroga y que, a pesar de los medicamentos, el dolor era insoportable.

María Fernanda también cuestionó la falta de consideración de la Justicia por la gravedad de las lesiones. Explicó que la contextura física de su hijo, con poca grasa corporal, complicó su rendimiento deportivo, lo que debió ser considerado como un agravante. "Cuando nosotros llegamos al Hospital Marcial Quiroga... el médico nos dice que necesitan una terapia intensiva urgente... los gritos de mi hijo", recordó con angustia.

"Yo como mamá siento que la semana en terapia intensiva, sin poder ver a mi hijo, totalmente deshidratado, totalmente quemado, con la primera cirugía sin anestesia en el Hospital Marcial Quiroga, es tremendo. La carga psicológica no tiene precio", expresó Cerdera.

"El dolor pasa, el cuerpo se cura, lo peor es lo que vivís. Cuarenta cajas de leche cuestan eso para la Justicia", concluyó con amargura, reflejando el sentir de la familia ante una condena que consideran insignificante frente al dolor y trauma causados.

La nota completa:

El hecho

Juan Manuel Castro, un joven que se entrenaba para una competencia atlética quedó en terapia intensiva con parte de su cuerpo quemado en Rivadavia, luego de que una pareja lo agrediera por una discusión de tránsito y le vaciara un termo con agua hirviendo en su cuerpo.

El hecho se produjo en noviembre del 2021 cuando Juan Manuel de 27, entrenaba junto a un compañero para la competencia "Ironman" en la localidad de Marquesado.

Según determinaron los investigadores, todo comenzó cuando Castro y su compañero circulaban en bicicleta sobre la ruta, como parte de su entrenamiento para el Ironman 70.3, la prueba que combina 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie.

El conductor de un Fiat Argo que venía detrás empezó a tocarles bocina insistentemente y los insultaba visiblemente enojado porque consideraba que interrumpían y demoraban su paso.

Minutos más tarde, los ciclistas pararon en una estación de servicios para tomar agua. Hasta allí llegó el Fiat, de donde el conductor se bajó con un hierro en sus manos con intención de agredir a los deportistas.

Según el relato de la madre del damnificado, María Fernanda Cerdera, "mientras el conductor del rodado insultaba y amenazaba de muerte con el fierro a los chicos, una mujer bajó del auto y le arrojó agua hirviendo de un termo".

La agresión habría sido acompañada por la frase "Vos, hijo de puta, no pedaleas más".

El joven quedó en estado de shock y comenzó a tiritar sobre el suelo, mientras la pareja escapaba en su auto.

Según contó la mujer, "hay varios testigos de la estación de servicios y de una farmacia que está al lado e incluso una señora filmó todo, de modo que la agresión está documentada".