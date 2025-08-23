Un hombre de 51 años, identificado como Augusto Quiroga, recibió una pena de un año de prisión condicional por amenazar con una escopeta a dos albañiles que trabajaban en una casa vecina. Los trabajadores, que realizaban tareas en el Barrio Del Carmen de Capital, habían sido previamente increpados por Quiroga debido a los ruidos.

El incidente, que ocurrió el pasado 24 de julio, se desencadenó cuando los hermanos Mauricio y Leonardo Morales estaban finalizando su jornada laboral en una vivienda de la calle Garbini. Según consta en el expediente, Quiroga, visiblemente molesto, salió de su casa y les exigió a los trabajadores que detuvieran los ruidos, amenazándolos con "arreglar la situación por las malas".

Minutos después, Quiroga volvió a salir de su domicilio portando una escopeta, de la que es legítimo usuario, y continuó con los gritos. Ante la escalada de la situación, los hermanos Morales se refugiaron en la propiedad donde trabajaban y alertaron a las autoridades al 911.

Este viernes, la Justicia condenó a Quiroga por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. Además de la pena de prisión condicional, el hombre deberá cumplir con una serie de reglas de conducta por un período de dos años.