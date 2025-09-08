No respondía el teléfono y fue hallado muerto en su domicilio: el motivo

Un trágico hecho conmocionó este lunes a la comunidad de Santa Lucía, donde un hombre de 61 años fue hallado muerto dentro de su vivienda, ubicada en avenida Benavidez 5025 Este, tras un incendio que se habría originado por un desperfecto eléctrico.

La víctima fue identificada como José Luis Domínguez, obrero rural y casero del predio perteneciente a la familia Sillero. El hallazgo se produjo alrededor de las 14 horas, cuando personal policial y judicial acudió al lugar tras ser notificado por la Unidad de Análisis Táctico (UAT).

Según el relato de su hijo, el último contacto con Domínguez había sido la noche del domingo, cerca de las 23 horas, cuando le dijo que estaba reunido con amigos en su casa. Durante la mañana del lunes intentó comunicarse en varias oportunidades, pero al no obtener respuesta decidió acercarse a la vivienda.

Al llegar, observó humo saliendo por las aberturas y, con la ayuda de un vecino, forzó la puerta de acceso. Al ingresar, encontraron el interior cubierto de hollín y electrodomésticos derretidos. En el baño se hallaba el cuerpo de Domínguez, sin vida.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 5°, la Brigada de Investigaciones de Criminalística y el cuerpo de Bomberos, quienes extinguieron un foco ígneo aún activo en la zona de la cocina.

La médica legista Ana Bruna examinó el cuerpo y determinó que estaba parcialmente quemado, sin calcinación total, con inicio de putrefacción y sin signos de violencia externa. El cadáver fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.

Bomberos concluyeron que el incendio se habría originado por un cortocircuito en un enchufe de la cocina, donde estaban conectados varios electrodomésticos. El fuego no se expandió completamente, pero el humo y hollín afectaron todas las dependencias de la vivienda, construida con techo de caña.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal coordinador Francisco Micheltorena, el fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra. Además, participaron en las tareas investigativas el principal Martín Videla y la oficial Florencia Díaz.

La vivienda fue preservada con consigna policial y se secuestró el teléfono celular de la víctima como parte de la investigación.