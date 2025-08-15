Este jueves la Justicia resolvió no mandar a la cárcel al joven de 29 años que intentó raptar a una menor de edad que se encontraba dentro de un vehículo en inmediaciones de la Plaza de la Joroba. Este muchacho fue detenido en diciembre de 2024 por un violento episodio en Plaza La Joroba, no seguirá enfrentando el proceso penal. El juez de Flagrancia, Carlos Lima, resolvió su sobreseimiento y dispuso que sea trasladado a un hospital psiquiátrico público, donde permanecerá internado durante 90 días bajo custodia policial permanente.

Según los informes médicos incorporados a la causa, el imputado padece trastorno bipolar y un cuadro de abstinencia producto de su adicción a las drogas, consumo que mantiene desde hace más de 15 años. Los peritos advirtieron que su estado mental se deteriora cuando no recibe medicación ni control médico, con un historial de recaídas constantes.

La defensa había solicitado el cierre de la causa por inimputabilidad debido a la patología dual que lo afecta, mientras que la Fiscalía insistía en continuar el juicio. Finalmente, el magistrado priorizó su atención médica y ordenó su derivación, aunque todavía no se definió si será internado en el Hospital Marcial Quiroga o en el Hospital Lanteri.

El intento de secuestro El hecho ocurrió el 2 de diciembre de 2024, cuando el acusado se acercó a un auto en movimiento e intentó arrebatar de los brazos de su abuela a una niña pequeña. Fue reducido en el lugar y detenido por la Policía. Llevaba una valija con ropa y un cuchillo, y presentaba un comportamiento errático que hizo presumir que estaba bajo los efectos de estupefacientes.

Ese mismo día el caso pasó a la UFI Flagrancia y en la primera audiencia la defensa alegó que el imputado había sufrido un brote psicótico, mientras que la Fiscalía pidió prisión preventiva. Desde entonces permaneció detenido en la Central de Policía, donde empezó a manifestar agitación y problemas para dormir, síntomas atribuidos al síndrome de abstinencia.

En la última audiencia, realizada el 31 de julio, la defensa reiteró que su salud requería atención urgente. Con la resolución firmada este jueves, el juez cerró el expediente y ordenó su internación en un nosocomio especializado, con vigilancia policial permanente durante todo el tratamiento.