Una nueva modalidad de estafa virtual por correo electrónico está generando preocupación en el ámbito de la ciberseguridad. El engaño se esconde en los enlaces de “cancelar suscripción” que suelen aparecer al final de los correos promocionales. Aunque parecen inofensivos, en muchos casos son trampas creadas por ciberdelincuentes para robar datos personales, contraseñas e incluso vaciar cuentas bancarias en segundos.

De acuerdo con un informe de la empresa de ciberseguridad DNSFilter, 1 de cada 644 clics en enlaces con las palabras “cancelar suscripción” conduce a un sitio malicioso. Esto significa que, con una sola acción, el usuario podría estar entregando sus credenciales sin darse cuenta.

El fraude aprovecha un hábito muy común: al recibir correos no deseados, muchos usuarios presionan la opción de “cancelar suscripción” para dejar de recibirlos. Los estafadores imitan enlaces de empresas reales, pero redirigen a la víctima hacia páginas falsas que, aunque parecen legítimas, están diseñadas para:

Robar contraseñas o credenciales bancarias.

Instalar malware en computadoras o celulares.

Confirmar que una cuenta está activa para futuros ataques.

Cómo evitar caer en la trampa