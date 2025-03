La defensa de la odontóloga María Romina Pellice acusadas de haber extraído 12 dientes a un niño de 5 años en el año 2017, sostuvo que ellas actuaron dentro de los parámetros de su trabajo y que no generó ningún daño en el menor. El caso llegó a juicio después de que una sentencia condenatoria fuera anulada por la Corte de Justicia. Sin embargo, las pruebas presentadas en aquel momento no fueron anuladas y forman parte del debate actual, en la actualidad el caso sigue en auge con la mira puesta en Pellice.

La abogada defensora, Ivana Salas, brindó detalles sobre el caso y explicó en el móvil de Canal 13, por qué su clienta debe ser absuelta. "La defensa pide la absolución de Pellice por el motivo simple de que es una práctica que debió realizarse", afirmó Salas, quien destacó que la extracción de los dientes fue necesaria debido a una infección generalizada en la boca del menor.

El contexto del caso

El incidente ocurrió en 2017, cuando el niño, de 5 años, fue llevado a la odontóloga Pellice debido a problemas graves de salud bucal. Según la defensa, el menor presentaba una infección severa en su dentadura, con tres muelas partidas y un cuadro que ya había requerido atención previa. "El menor había estado previamente ingresado en el mes de julio por un flemón en una de sus muelas", explicó Salas.

La abogada señaló que varios especialistas, incluido un infectólogo, coincidieron en que era necesario realizar un tratamiento profundo para eliminar el foco de infección. "La doctora actúa dentro de su arte y profesión. Cuando se encontró con el tejido ya infectado por completo, procedió a la extracción de los dientes temporarios", afirmó.

Salas destacó que las pruebas presentadas en el juicio respaldan la versión de la defensa. "Siete especialistas que han pasado por este debate coincidieron en que el menor tenía una boca con mala salud y que la extracción era necesaria", afirmó. Además, explicó que los análisis clínicos demostraron que la infección ya se había generalizado, lo que justificó la intervención quirúrgica.

La defensa también aclaró que la madre del menor fue informada y dio su consentimiento para la cirugía. "La mamá solicitó la cirugía desde un primer momento, ya que varios odontólogos no podían tratar al menor. Incluso, ella realizó todos los estudios prequirúrgicos necesarios", sostuvo Salas.

Uno de los puntos más discutidos en el caso fue el consentimiento informado. La defensa argumentó que este se cumplió según los protocolos establecidos. "El CIMYN tiene su forma de trabajo, y en la hoja de ingreso y hospitalización se establece el consentimiento informado para las prácticas a realizar", explicó Salas.

La abogada agregó que la odontóloga firmó el documento y que los padres estaban al tanto de la intervención. "El consentimiento informado se cumplió con los pasos que se debían cumplir. La dirección del nosocomio es responsable de que los padres firmen, pero en este caso, la hoja de ingreso se tomó como consentimiento", afirmó.

Uno de los argumentos centrales de la defensa es que no hubo daño alguno en el menor. "Es un delito de resultado, y acá el resultado no se configuró porque no hubo incapacidad", sostuvo Salas. La abogada explicó que, a pesar de las extracciones, el menor no sufrió consecuencias a largo plazo.

"Hoy, con 13 años, el chico puede llevar una vida totalmente normal. Tiene la dentadura completa y en perfecto estado, sin necesidad de ortodoncia", afirmó. Además, destacó que los dientes permanentes salieron sin complicaciones y que el menor no presentó lesiones ni anomalías derivadas de la intervención.

La defensa también se refirió a las acusaciones de daño psicológico, argumentando que no son responsabilidad de la odontóloga. "La parte psicológica no es correspondiente a su área. Ella es una profesional de la odontología, no de la psicología", afirmó Salas.

La abogada señaló que los problemas psicológicos que se le atribuyen al menor no han sido acreditados de manera concluyente. "Solo hay un informe de una psicóloga tratante, pero no se ha realizado una pericial que respalde esas afirmaciones", explicó. Además, recordó que el menor ya presentaba problemas de conducta y fonéticos antes de la intervención, lo que complica establecer una relación directa con la cirugía.