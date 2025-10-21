Luego de que el Tribunal absolviera a todos los imputados por la desaparición de Tellechea, estas personas acusadas hablaron con la prensa presente. Allí el exintegrante de la comisión directiva de la Mutual de la UNSJ fue durísimo y aseguró que no sólo no le importa qué pasó con el ingeniero, sino que directamente lo trató de delincuente.

Eduardo Rubén Oro, sindicado como coautor de la desaparición del ingeniero, habló ante el móvil de Canal 13 desde la sala del tribunal. Allí manifestó que mucha gente piensa que conseguir justicia es condenar a alguien, pero que también justicia es absolver a alguien si no hay pruebas en su contra.

“Que me importa que pasó con Raúl, que se encargue la familia de averiguar, lo único que me interesa es que se hechó luz a un conjunto de elucubraciones sin fundamentos y solidez probatoria, se hizo justicia. Lo que pasó con Raúl que se preocupen ellos, a mi no me importa, era un delincuente, quedó demostrado que quien robaba en la Mutual de la UNSJ era Raúl Tellechea”, manifestó.

Por último, cargó directamente contra los hijos de Raúl Tellechea, asegurando que los estuvieron acosando desde hace años en el afán de saber que pasó con su padre.

“Los hijos de Tellechea tienen 3 problemas y siempre se los dije. En primer lugar demostrar lo que vienen acusando hace más de 20 años, en segundo lugar en el juicio conocieron de verdad lo que era el padre y en tercer lugar lo que se les vienen de vuelta porque la condena social la tienen ellos”, sentencia.