Ángel Ismael Albarracín, conocido en Rawson como el “Colo” y señalado por su extensa actividad delictiva a pesar de su corta edad, sumó una nueva condena. Con 21 años, recibió este viernes su tercera sentencia judicial, esta vez por un violento robo a un adolescente de 14 años en el barrio Ansilta.

El fallo fue homologado por la jueza de Garantías Flavia Allende tras el acuerdo alcanzado entre el fiscal Cristian Gerarduzzi, de la UFI Delitos Contra la Propiedad, y la defensa del imputado. La resolución determinó un año de prisión de cumplimiento efectivo, por lo que el joven continuará tras las rejas.

El historial de Albarracín comenzó en 2022, cuando obtuvo una suspensión de juicio a prueba por amenazas agravadas con arma. Poco después fue condenado por robo arrebato, con una pena condicional. Sin embargo, reincidió rápidamente y terminó cumpliendo dos meses de prisión efectiva por otro robo de similares características.

El último episodio ocurrió el pasado 14 de septiembre. De acuerdo con la denuncia, la madre del menor salió de su casa cerca de las 20:30 y lo dejó solo. Minutos después, Albarracín se presentó en el domicilio, llamó para verificar si había alguien y, al ser atendido por la ventana, ingresó por la abertura sin rejas. Armado con un cuchillo, amenazó al adolescente, lo encerró en una habitación y escapó con un celular Samsung.

El chico reconoció de inmediato al asaltante, y su madre, al regresar, confirmó la identidad a la policía. Los vecinos también señalaron que lo habían visto “ratoneando” en la zona. Tras un operativo, efectivos lograron detener al “Colo” en su casa del barrio La Quebrada. El teléfono robado nunca fue recuperado. Con esta sentencia, Albarracín acumula ya tres condenas en apenas tres años de adultez, consolidándose como uno de los jóvenes delincuentes más conocidos de Rawson.