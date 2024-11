La abogada Paola Miers tuvo duros términos al referirse a la decisión del Fiscal Iván Grassi de solicitar la impugnación del fallo que absuelve por el beneficio de la duda al músico Luis Darío Endrizzi, acusado en su momento como responsable del asesinato del jubilado Carlos Crespillo ocurrido el año 2023 en Chimbas. La resolución fue tomada por los jueces Matías Parrón, Eugenio Barbera y Celia Maldonado.

Grassi pidió la impugnación del fallo a lo que Miers opinó que “era obvio que lo iba a hacer porque son las instancias que tienen que suceder, debía apelar sino queda muy mal visto, de hecho apeló el último día del plazo a las 6 y media de la tarde, fuera de término", expresó. La letrada confió nuevamente en la absolución refiriendo a párrafos de la sentencia haciendo hincapié en los estudios forenses y otros peritajes.

Miers dijo en el programa Cien Por Hora que Grassi con este pedido “busca tapar la inoperancia de él porque se le vienen un montón de denuncias encima”. “El no sabe que hacer ahora porque ha visto que ésta abogada no va a frenar hasta presentar todas las pruebas”.

TRAS EL RECHAZO DE LAS DENUNCIAS CONTRA GRASSI: “SON UNOS RIDÍCULOS”

La abogada defensora de Luis Endrizzi luego del proceso que absolvió a su representado denunció penalmente a Iván Grassi pero esa denuncia fue desestimada por el Fiscal Coordinador de UFI Genérica Ignacio Achem. Ella lo calificó como “ridículo”.

Dijo que Achem nunca podría haber desestimado la denuncia como lo hizo porque se trata de una denuncia contra un funcionario público en ejercicio de sus funciones. “Está desconociendo la ley penal nuestra”, sentenció.

“Tratan de hablar de que yo no se de derecho penal, la verdad me hacen llorar, porque sacaron un comunicado de prensa donde dijeron que soy una denunciadora serial, cuando soy abogada, es masomenos como decirle a un médico no hagas recetas porque sos un recetador loco”.

“No puede ser que haya un fiscal que no conozca la ley al igual que los que sacaron comunicados, voy a llegar hasta la corte” para que se den cuenta la calidad de fiscales que hay en San Juan, dijo Paola Miers.