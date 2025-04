Papá de Lucía Rubiño: "Me daría vergüenza no hacer hasta el último intento para que haya justicia"

En el día de la fecha, se continúa la audiencia que determinará el futuro de Juan Echegaray el joven que está involucrado con la muerte de la adolescente Lucía Rubiño, quien conducía una camioneta y es además hijo de un juez federal. Sin una resolución definitiva, los fundamentos del fiscal Iván Grassi seguirán siendo leídos en el transcurso de esta mañana para desligar al joven.

El móvil de Canal 13 entrevistó al papa de la víctima, Jorge Rubiño quien expresó que desea terminar de cerrar esta etapa: "Es un proceso interminable, todo indica que aquel pibe lo quieren dejar fuera de la causa y estamos muy disconformes y tristes" relató el padre.

También agregó que las imágenes del accidente son lo suficientemente claras, donde está una de las evidencias más fuertes sobre la culpabilidad del atropello de Lucia: "Está claro que se cruza de carril". Con impotencia, el padre de la joven resaltó que: "vos ves que todo es una desesperación para salvar al pibe" refiriéndose a Echegaray.

Sobre la muerte de su hija, expresó que debe hacer todo lo que mas pueda para conseguir justicia: “La vamos a pelear y vamos a seguir”. "Me daría vergüenza no hacer hasta el último intento para que haya justicia" enfatizó, señalando que ambos involucrados en la presunta picada que terminó en la muerte de su hija son responsables por igual.

Por otra parte, en tono irónico, comentó que ahora la causa cambió de enfoque: "Resulta que ya no es más homicidio culposo, según las pruebas que trajeron desde Mendoza. A mi no me da confianza" relató. Y también se refirió a poder seguir dándole avance a su pedido de justicia: “Gracias a dios tengo para pagar un abogado, pero hay gente que le pasa y no tiene a quien acudir”.

Sobre la audiencia por zoom para el joven acusado, el padre de Lucia se mostró indignado y expresó que deseaba verlo a la cara: "¿Quien es él para que sucediera eso? siempre digo que si hubiera sido al revés, que uno de mis hijo lo mate a él estarían hace rato en el penal" comentó.