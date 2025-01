A una semana del hallazgo del cuerpo sin vida de Gema Núñez en un descampado de Rawson, su familia sigue sin aceptar la hipótesis oficial de que la joven se quitó la vida. Pese a que la autopsia determinó que no hubo participación de terceros, sus allegados sostienen que fue asesinada por su expareja, "El Gordo" Moncunil, y ante las cámaras de Canal 13 San Juan exigieron que la investigación se profundice.

Ante este pedido, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales abrió una nueva línea de investigación para esclarecer el caso y despejar las dudas que rodean la muerte de Núñez. En ese contexto, salió a la luz una denuncia por violencia de género que la víctima había realizado en 2024 contra Moncunil, quien fue detenido en aquel momento, aunque la causa no prosperó y terminó sobreseído.

Según indicaron fuentes judiciales a este medio, Gema Núñez y Moncunil tuvieron una relación marcada por la violencia. En 2024, la mujer acudió a la UFI CAVIG (Unidad Fiscal de Investigaciones de Violencia de Género) y lo denunció por agresiones. La Justicia actuó rápidamente, ordenó su detención y avanzó en la causa. Sin embargo, con el paso del tiempo, Moncunil fue sobreseído y quedó en libertad.

De acuerdo con la investigación preliminar, la pareja ya no convivía en los últimos meses, aunque los conflictos entre ellos no habrían cesado. La familia de Núñez cree que su ex pareja tuvo un rol en su muerte y por eso insisten en que se realicen más peritajes.

Los fiscales de Delitos Especiales cuentan con los resultados de la autopsia y de los peritajes realizados en el lugar donde apareció el cuerpo. Hasta el momento, la principal hipótesis es que Núñez se autolesionó y que no hubo intervención de terceros. En el cadáver no se encontraron signos de violencia, ni rastros que indiquen que hubo otra persona en la escena.

Un dato llamativo es que Moncunil fue el primero en enterarse de la muerte de Núñez. Según su versión, hacía días que no tenía contacto con ella y se preocupó al enterarse de que se había hallado el cuerpo de una mujer no identificada. Por ello, decidió ir junto a una amiga a la Subcomisaría Buenaventura Luna para averiguar si se trataba de su ex pareja. Los efectivos lo trasladaron a la Morgue Judicial, donde confirmó que la fallecida era Núñez.

Sin embargo, nunca informó a la familia de Gema sobre lo ocurrido. Sus allegados aseguran que se enteraron de la peor manera, por otros medios y no por él.

Si bien la versión oficial sigue apuntando al suicidio, los fiscales de Delitos Especiales mantienen la investigación abierta para descartar cualquier indicio de un crimen. La familia de Núñez insiste en que su muerte no fue voluntaria y pide que se analicen en profundidad los antecedentes de violencia que existían en la relación.