Pedido de juicio político en contra de Lima: "Fue una presentación sin pruebas"

El presidente de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, realizó un balance de su gestión a lo largo del último año, destacando avances en infraestructura, capacitaciones, y colaboración con instituciones clave como la Policía de la Provincia. También abordó temas controversiales, como el juicio político en su contra.

Lima señaló que este año estuvo marcado por un fuerte impulso en obras y proyectos de infraestructura. "Acabamos de inaugurar el juzgado de paz en San Martín, que podemos decir es un modelo en la provincia. En diciembre esperamos inaugurar el juzgado de paz de Rawson", destacó.

Además, mencionó los avances en el Servicio Científico Forense: "Estamos trabajando para darle una impronta de excelencia, con tecnología y especialización que lo posicionen como uno de los mejores del país en determinación de pruebas y ADN".

Sobre la Ciudad Judicial de Jáchal, reconoció que hubo ajustes por problemas presupuestarios: "Hemos tenido que refuncionalizar el proyecto, pero seguimos adelante". En cuanto al edificio 9 de Julio, confirmó que se espera su entrega para febrero, tras la sanción de una ley que ratifica su transferencia al Poder Judicial. "Con este edificio, avanzamos hacia un Poder Judicial con infraestructura propia, dejando atrás muchos alquileres", añadió.

Del mismo modo, destacó la colaboración con la Policía Provincial: "Es un auxiliar indispensable para la actividad jurisdiccional. El Ministerio Público Fiscal trabaja codo a codo con ellos y la coordinación ha sido excelente". En relación con la posibilidad de ampliar los horarios de Flagrancia, indicó que el tema está en análisis: "Hemos pedido informes a los jueces de Flagrancia y del proceso acusativo. No parece haber inconvenientes en avanzar".

Sobre el juicio político

El presidente de la Corte también se refirió al juicio político impulsado en su contra, el segundo en su carrera. "Antes de que se me notificara formalmente, presenté un descargo espontáneo. Expuse que cumplo con la ley y no ejerzo como escribano ni la función notarial", aclaró. A la vez, cuestionó la naturaleza de la denuncia: "No presentan pruebas, solo piden que se investigue. Para facilitar el trabajo de la Comisión Investigadora, presenté documentación que demuestra mi cumplimiento legal".

El magistrado reconoció que este tema ha generado un clima tenso en el segundo semestre: "Es ingrato estar en el centro de atención por cuestiones que no tienen sustento. Pero seguiremos trabajando para mantener la confianza en la Justicia".

Respecto a la posibilidad de nuevos concursos de ingreso al Poder Judicial, Lima fue enfático: "Hasta que no terminemos con las personas que aprobaron el examen de 2022, no podemos abrir un nuevo llamado. Sería una falta de respeto".

Sobre el bono para empleados judiciales, explicó que están esperando definiciones del Poder Ejecutivo: "A partir de esa resolución, tomaremos una decisión".