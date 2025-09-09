Los informes de las tres juntas médicas fueron determinantes para que un juez de garantías considere que un hombre de Rawson, que padece un leve retraso madurativo, sea sometido a un proceso judicial. A él se lo apunta de ser el presunto autor de una serie de abusos a su sobrina adolescente. El hecho se habría producido en un cumpleaños de un familiar.

Cabe considerar que el fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI ANIVI, fue el encargado de abrir la investigación en marzo pasado, tras recibir la denuncia de la madre de la joven de 14 años. Es así que comenzó una etapa preliminar de investigación, aunque la misma tomó un giro cuando la abogada del presunto abusador, María Filomena Noriega, planteó que él padece retraso mental y, por tanto, es inimputable para la Justicia.

Sobre la denuncia se pudo conocer que el sujeto se aprovechó de la confianza para provocar los abusos simples, es decir, los tocamientos indebidos. Según explicó la menor, esto se producía en cada fiesta familiar o cuando él los visitaba, ya que es tío paterno.

Ante el planteo de la defensa a cargo de Noriega, solicitaron los exámenes psicológicos y psiquiátricos. En los mismos lograron concluir que hay un leve retraso madurativo. A pesar de ello, determinaron que el hombre puede entender los actos que lleva a cabo, por lo que puede afrontar un proceso penal. Ante esta determinación, la defensora insistió en la insanía del hombre, pero la última palabra del magistrado ya había sido dada.

De esta manera, resolvieron que el sujeto, de 32 años, será investigado por el presunto delito de abuso sexual simple, por lo que dio por habilitada la investigación penal preparatoria por 1 año. También dispuso que el hombre continúe en libertad, pero le fijó medidas de coerción y prohibición de acercamiento a la víctima.