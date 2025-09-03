Piden que el peatón que embistió y mató a un motociclista vaya 2 años al Penal

Este miércoles 3 de septiembre se realizó en tribunales la audiencia contra Martín Olivera, acusado por la muerte de Leonardo Colombo, quien circulaba en motocicleta por calle General Paz, entre Salta y Santiago del Estero, el 1 de marzo de 2024. El peatón cruzó de manera repentina y provocó la colisión que dejó al motociclista con heridas graves. Colombo permaneció internado más de dos meses y medio en el hospital Rawson y falleció el 17 de mayo del mismo año. La fiscalía pidió 2 años de prisión efectiva.

El fiscal de la causa, Adolfo Díaz, explicó que, aunque normalmente estos hechos se resuelven con juicio abreviado, en este caso corresponde un cumplimiento efectivo de la pena debido a los antecedentes penales del acusado. “Por lo general, estas causas se cierran con abreviado, pero aquí el acusado tiene antecedentes penales. Ya cumplió una condena, pero ahora, en caso de ser hallado culpable, la pena deberá ser de cumplimiento efectivo”, señaló Díaz.

Respecto a las circunstancias del accidente, el fiscal indicó: “Desconozco si estaba evadiendo algo o en qué condiciones previas se encontraba. Lo que sí está claro es que cruzó por un lugar indebido y de manera repentina, lo que provocó la colisión y dejó sin posibilidad al motociclista de realizar una maniobra para evitarlo”.

La expectativa de la Fiscalía es clara: “Al ser un homicidio culposo, la pena va de 1 a 5 años. Lo que corresponde es que sea de cumplimiento efectivo, porque el acusado ya perdió la condicionalidad”, concluyó.