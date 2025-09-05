El hombre oriundo de Pocito que permanece tras las rejas desde marzo pasado, seguirá detenido por lo menos tres meses más. Se trata de un changarín de 35 años que trabajaba en el Mercado Concentrador de Rawson y que fue arrestado tras ser denunciado por un brutal ataque contra su expareja. La medida fue resuelta este jueves por el juez de garantías Javier Figuerola, quien aceptó el pedido de la fiscalía y prorrogó la prisión preventiva.

Según la investigación de la UFI Cavig, encabezada por la fiscal Claudia Ruiz y la ayudante fiscal Silvina Zogbe, el sujeto enfrenta cargos por lesiones, abuso sexual con acceso carnal y coacción, todo en perjuicio de su exmujer, una joven de 30 años con quien convivió seis años en una relación marcada por la violencia.

Uno de los hechos denunciados ocurrió en marzo último, cuando el hombre habría reaccionado con una escena de celos, golpeó a la mujer dentro de su casa y posteriormente la sometió sexualmente, además de amenazarla para que no lo denunciara.

Con el avance de la causa, en julio la fiscalía le sumó una segunda imputación: abuso sexual simple, agravado, en perjuicio de la hija adolescente de su expareja. La menor declaró en Cámara Gesell y aseguró que el hombre la manoseaba cada vez que quedaban a solas en la vivienda, episodios que habrían ocurrido años atrás.

En la audiencia de revisión realizada esta semana, la defensora del imputado, la abogada María Filomena Noriega, intentó frenar la medida solicitando alternativas menos gravosas. Sin embargo, la fiscalía expuso los avances y sostuvo que aún restan medidas de prueba.

Finalmente, el juez Figuerola hizo lugar al planteo acusador y prorrogó tanto la investigación penal preparatoria como la prisión preventiva por otros tres meses.