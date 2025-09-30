Dos de los tres policías imputados por golpear a un joven con retraso madurativo en Rawson declararon este viernes en la audiencia solicitada por la defensa. Ambos aseguraron que, al llegar al lugar, el chico ya estaba reducido y con la boca ensangrentada.

El ayudante fiscal Emiliano Pugliese explicó a Canal 13 San Juan que “los funcionarios que declararon hoy señalaron que cuando arribaron al lugar el ciudadano ya estaba tendido y ensangrentado, por lo que desconocían el origen de las lesiones”.

Además, recordó que “los imputados tenían derecho a abstenerse de responder, pero contestaron algunas preguntas del Ministerio Público Fiscal”.

El caso comenzó el 23 de agosto de 2024, cuando la madre del joven de 21 años denunció que su hijo fue víctima de apremios ilegales en el interior del barrio La Estación. La mujer aseguró que los tres policías lo redujeron y le dieron puntapiés en el rostro, lo que le provocó una doble fractura de mandíbula y la pérdida de dos dientes.

Sobre este punto, Pugliese indicó que “la teoría del Ministerio Público es que el ciudadano fue aprehendido, estando reducido recibió dos puntapiés en el rostro, lo que le provocó fractura inferior del maxilar y la pérdida de piezas dentales”.

El joven, que padece retraso madurativo y epilepsia, circulaba en bicicleta cuando fue interceptado por los efectivos, quienes pensaron que el rodado tenía otro origen. Sin embargo, la investigación estableció que se trataba de una bicicleta que su madre había ganado en un sorteo del Día de las Infancias.

En un primer momento, los tres policías fueron detenidos y luego recuperaron la libertad por decisión judicial, aunque se dispuso que no se acerquen a la víctima ni a su familia en un radio de dos kilómetros. Actualmente siguen vinculados a la fuerza, pero reubicados en otras dependencias, mientras continúa la investigación por apremios ilegales y lesiones graves.