Por la muerte de Emir, hubo allanamientos y hay dos familiares detenidos

Este martes en horas de la mañana se conoció la noticia sobre la detención de dos tíos de Emir Barboza, el niño de siete años fallecido producto de un tiro en medio de una pelea en el interior del barrio Valle Grande, en Rawson. Según la información a la que pudo acceder Canal 13 San Juan, son dos tíos mayores de edad, de sexo masculino y femenino.

El fiscal Alejandro Mattar brindó más detalles sobre el caso y mencionó que la detención se dio a través de una serie de allanamientos realizados en viviendas del barrio Valle Grande. “Esta mañana hemos realizado allanamientos en la zona del barrio Valle Grande y otros domicilios donde figuraba la denuncia. Ha dado resultado negativo en cuanto a armas de fuego y positivo en cuanto a detenciones. Estamos realizando tareas investigativas”, destacó.

“En principio son amenazas contra la vida de las personas. Había una suposición de uso de arma de fuego y es lo que hemos tratado de efectuar en el lugar. Realizamos una serie de más de 10 allanamientos esta mañana, pero no se han encontrado armas”, declaró.

Efectivamente se formalizará en una audiencia a los dos tíos de Emir Barboza. Estas dos personas, mayores de edad, de sexo femenino y masculino, estarían involucrados en las amenazas efectuadas entre la familia Barboza y la familia Carrizo, de los cuales tres han sido detenidos.

Por último, el fiscal anticipó que el próximo paso de la investigación será examinar los teléfonos celulares que fueron secuestrados en los allanamientos realizados en esta mañana de martes.