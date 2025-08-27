Por Mariano Herrera: sus allegados piden justicia por el periodista fallecido tras un recital

Hace un mes falleció Mariano Herrera, ahora sus allegados piden justicia. De acuerdo con loque dieron a conocer en su momento el periodista sanjuanino de 39 años que falleció en su casa después de descompensarse en el recital de La Vela Puerca en San Juan, ser asistido y enviado a su vivienda. Por esta razón iniciaron una fuerte campaña.

Maximiliano Cevilan, quien fuera colega y amigo de Mariano, el encargado de dar a conocer la campaña de pedido de Justicia. Mediante las redes sociales, escribió: “Con más de 10 años en los medios, me toca escribir estas líneas no solo desde la integridad como honestidad de un comunicador social, sino también desde la indignación y el dolor”.

En su extenso texto recordó: “Mariano se nos fue la madrugada del 30 de Julio de este 2025, dando su último agite en una de las bandas de su vida, que es La Vela Puerca, esa que reflejaba en una de sus canciones como era ‘Lleno de vida, Lleno de magia’". En las mismas líneas dijo que “Sin embargo, ante los sucesos de esa noche en las que sufrió un ACV que le fue fulminante en su casa, previamente había indicios o síntomas de que no era un desmayo o deshidratación. Los enfermeros o paramédicos que lo asistieron en la ambulancia fuera del boliche Luna Morena lo descartaron como si nada, estando a unas cuadras del Hospital Rawson, llevándolo ahí podrían haberlo monitoreado incluso salvándole la vida”.

Para su colega y amigo, Mariano "fue descartado casi a modo de burla de un sistema médico que te tilda prejuiciosamente con un ‘seguro está mamado o falopeado’, dejando más en evidencia la inoperancia de quiénes son o dicen ser profesionales de la salud”. Este reclamo no es de una única persona sino que son varios quienes se sumaron. El periodista compartió una serie de fotos de todos los que apoyan la iniciativa, además se refirio al caso “negligencia médica de estos ‘médicos’ (entre comillas) nos costó la vida a una familia y amigos que cargamos con un dolor inmenso”.

A la vez, señaló que esta campaña de justicia nace “porque mañana podemos ser cualquiera de nosotros, y lo que pasó con Mariano es una burla cruel ya no solo de la vida, sino del sistema médico de mierda de San Juan". A su vez añadió “Pasan los días y no tenemos ni un nombre ni un rostro de quienes lo asistieron aquella noche en la ambulancia”, afirmó. Tras ello sentenció "Decidimos no quedarnos callados para pedir lo mínimo, que es ‘JUSTICIA POR MARIANO’”.

El caso

Ese 30 de julio se conoció la noticia del fallecimiento de Mariano Andrés Herrera, periodista del programa “El Puente Rock”, quien fue hallado sin vida en su domicilio de Rawson. Según confirmó la Justicia provincial, Herrera murió como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico grave.

El fiscal Francisco Micheltorena indicó que el deceso se produjo tras los resultados de la autopsia, que confirmaron la causa del fallecimiento. Horas antes de su muerte, Herrera había estado cubriendo el recital de La Vela Puerca, donde sufrió una descompensación. Miembros del servicio de emergencias médicas lo asistieron, lo estabilizaron, le suministraron medicación y lo trasladaron a su vivienda acompañado por un amigo.

En su hogar, el periodista intentó recuperarse dándose un baño, pero volvió a descompensarse. Aunque logró acostarse, su estado empeoró y entre las 6:00 y las 6:30 de la mañana perdió la vida.