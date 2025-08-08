Juan Carlos Salem, el hombre que hizo la amenaza de bomba durante el recital de Lali en el estadio Aldo Cantoni, fue condenado este viernes a tres años de prisión en suspenso y a pagar una multa de $10.000 por portación de arma. La decisión se tomó en una audiencia de formalización y acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

El dato que llamó la atención es que no deberá pagar el costo del operativo policial, que superó los $6 millones. El fiscal explicó que la Justicia evaluó la edad y situación económica del acusado.

“Se ha logrado una condena de acuerdo al hecho que se ventiló, pero es de cumplimiento condicional. Recordemos que es una persona de 74 años, por lo que el cumplimiento efectivo no se podrá llevar a cabo”, dijo el fiscal Alejandro Mattar.

“En este caso no es posible el cumplimiento del acuerdo por las condiciones sociales del hombre y por donde vive. No tiene condiciones para pagarlo, y es por eso que abonará solo $10.000”, agregó.

En otros hechos similares, las multas fueron mucho más altas. La amenaza de bomba en la escuela Boero, realizada por dos alumnos, costó $4 millones y la Justicia ordenó que pagaran $2 millones cada uno, además de realizar tareas comunitarias.

En el caso de la bioquímica que hizo una amenaza en el Hospital Rawson, la Justicia la condenó a pagar $4 millones, un año de prisión en suspenso y trabajo comunitario, debido al costoso operativo de evacuación que provocó.