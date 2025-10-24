Las denuncias por presuntas estafas en la plataforma Zunkets IFC revivieron un complejo antecedente judicial en San Juan, revelando las enormes dificultades que enfrenta la Justicia local para rastrear el dinero en el ámbito de las billeteras virtuales y los ciberdelitos. El fiscal Eduardo Gallastegui, a cargo de la investigación, brindó detalles sobre un caso similar ocurrido el año pasado que tuvo que ser archivado: las denuncias contra la plataforma Reimbo Ex.

Según explicó Gallastegui, el caso de Reimbo Ex, que al igual que Zunkets IFC ofrecía intereses de ganancia y porcentajes de recupero "muy similares", se convirtió en el único antecedente conocido de este tipo de crímenes en la provincia en 2024. A pesar de iniciarse una investigación, el destino de los fondos no pudo ser determinado con éxito.

"Se dio una situación particular porque si bien comenzó una investigación, en la profundización los especialistas judiciales encontraron billeteras virtuales que eran irrastreables desde lo digital", precisó el Fiscal. Esta volatilidad e inaccesibilidad de las transacciones digitales fue el factor clave para el archivo de esas causas.

El Fiscal reconoció que la posibilidad de rastreo varía: "En algunos casos y dependiendo de las billeteras virtuales, dependiendo de las formas de transferencias, sí existe la posibilidad de rastrearlo en algunos casos y en otros no".

Para abordar este tipo de delitos informáticos, la Justicia sanjuanina aplica un patrón investigativo conocido como ingeniería inversa a través de las transferencias. El proceso consiste en rastrear la cadena de movimientos posteriores al depósito de la víctima, con el objetivo de identificar al "beneficiario final" del dinero y determinar la legitimidad del negocio.

"No solamente [se rastrea] la cadena de transferencia, sino también sobre el beneficiario final y tener la legitimación o no del negocio jurídico en relación al mismo", indicó Gallastegui.

Gallastegui enfatizó la complejidad inherente a este tipo de investigaciones, que se debe principalmente a la naturaleza de la evidencia digital.

"Todos los delitos informáticos tienen su nivel de complejidad, no solamente por la naturaleza propia de la prueba que es evidencia digital, que tiene una naturaleza propia de volatilidad. Cualquier tipo de evidencia digital se puede llegar a manipular desde cualquier lugar del mundo, y de ahí se explica su complejidad investigativa", sentenció el Fiscal.

En la actualidad, la investigación se concentra en el análisis de elementos técnicos como la dirección IP, el tráfico de datos y otros indicadores de ciberdelito, que ayudan a esclarecer la interconexión de los responsables.

Jurisprudencia

Respecto a la jurisdicción, el Fiscal señaló que, por ahora, las actuaciones se mantienen en la Justicia sanjuanina. Sin embargo, no descartó una posible injerencia de otro fuero, lo cual dependerá de los resultados de la investigación y del destino final de los fondos estafados.

"Al día de la fecha estamos investigando aquí, y estamos viendo cuál es la cadena de transferencia a fines de llegar a un objetivo y valorar esa situación", concluyó el Fiscal, destacando que, si los rastros de IP o transferencias indican que la estafa se originó en otra provincia o país, se realizarán las actuaciones investigativas complementarias necesarias.