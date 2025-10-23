En la madrugada de este jueves, la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de San Juan emitió un comunicado oficial informando sobre el inicio de una investigación penal preparatoria por presuntas estafas millonarias vinculadas a la plataforma de inversión denominada Zunkest IFC que habría operado en la provincia. Horas más tarde, el fiscal Eduardo Gallastegui precisó que tres fueron las denuncias que sacaron a la luz el caso.

En horas de la madrugada las autoridades judiciales comenzaron a recibir las denuncias. Tres hasta este jueves, pero Gallastegui indicó que, en base a su experiencia, estiman que se sumarán más damnificados.

"Viendo el mercado normal, en relación al ofrecimiento de recupero de ganancias, si serían ganancias muy extraordinarias en relación a esta situación", contó el fiscal. Luego indicó: "Por eso es que destacamos y ponemos en consideración a toda la comunidad que se está llevando adelante esta investigación y quiénes hayan invertido en dicha aplicación o tengan conocimiento en relación a la misma, ya se encuentran activos los canales de denuncia en cualquiera de las dependencias policiales de San Juan".

Consultado sobre si este fondo de inversión falso tiene su origen en la provincia, el fiscal Gallastegui indicó que "no está en posición de brindar precisiones". "Hacen horas se han tomado las denuncias, ya se han tomado las medidas urgentes en relación a lo que es el aseguramiento de lo que es la evidencia digital", expresó.

El caso

La Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de San Juan informó la apertura formal de una investigación penal preparatoria por una presunta estafa vinculada a una plataforma de inversiones denominada Zunkets IFC, que habría operado en la provincia ofreciendo rendimientos económicos extraordinarios a través de criptomonedas.

Según el comunicado oficial, el caso se investiga en la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas. De acuerdo con los primeros datos recabados, la plataforma prometía ganancias diarias de entre el 2,1% y el 3% del capital invertido, una rentabilidad inusualmente alta que se ofrecía bajo el sistema de inversión en criptoactivos y monedas estables (stablecoins), especialmente en la criptomoneda USDT.

Ante la posibilidad de que un número importante de personas haya resultado afectado, el Ministerio Público hizo un llamado a la comunidad para que toda persona que haya realizado inversiones o posea información directa sobre las operaciones de Zunkets IFC se presente a radicar la correspondiente denuncia penal.

Las denuncias pueden formalizarse en cualquier dependencia policial de la provincia, a fin de que sean remitidas a la UFI especializada que lleva adelante la investigación. Desde la Fiscalía recordaron la importancia de actuar con cautela ante ofertas financieras que prometen altos rendimientos en poco tiempo, especialmente cuando se trata de inversiones en criptomonedas o plataformas digitales que no cuentan con respaldo ni autorización oficial.