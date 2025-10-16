Durante la mañana de jueves se llevó a cabo la audiencia de formalización por el hecho de violencia que protagonizó Juan Cruz Rufino. En ese contexto, las autoridades relataron todo lo que se ha recabado hasta el momento, revelando que el cantante amenazó a su pareja y le dio puntazos a una puerta en medio de un ataque de furia.

Todo esta situación se vivió durante la madrugada del martes en una vivienda de Chimbas, lugar donde Juan Cruz Rufino fue detenido tras amenazar de muerte a su pareja y dañar una puerta con un cuchillo en medio de una crisis de furia.

El episodio ocurrió cerca de la 01:45 de la madrugada, en la casa donde convivían el agresor, la víctima y un bebé. De acuerdo con fuentes policiales, todo comenzó por una discusión previa entre la pareja. En ese contexto, la joven temiendo por su seguridad y la del niño pidió a su madre que fuera a buscar al bebé. Esa decisión desató la reacción violenta de Rufino.

El hombre comenzó a insultarla, la tomó del cuello y le gritó: “Te voy a matar, vos no me conocés a mí, loco”. Luego, empuñó un cuchillo y asestó cinco puntazos contra una puerta, mientras continuaba profiriendo amenazas.

La violencia no terminó allí. En su estado de alteración, rompió una mochila, un espejo y, en un arranque de desequilibrio, golpeó una notebook con su propia cabeza, provocándose lesiones y chichones.

Todo el ataque fue escuchado por la madre de la víctima, que había llegado a la casa y se encontraba afuera, y quien también advirtió la gravedad de la situación. La joven, aterrada, alcanzó a llamar al 911 antes de que la situación se agravara aún más.

Minutos después, la Policía arribó al lugar y detuvo a Rufino, quien quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como “Amenazas y Daño simple”. La víctima brindó su testimonio ante los efectivos y describió con detalle los hechos de violencia que sufrió, que incluyeron agresiones físicas, amenazas de muerte y destrucción de objetos personales dentro del hogar.