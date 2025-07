Eduardo Quattropani estuvo vinculado a la Justicia de San Juan durante más de la mitad de su vida. En esas décadas de trabajo, coincidió con múltiples personalidades que hoy en día ocupan cargos de relevancia, pero que él acompañó cuando daban sus primeros pasos. Este lunes, el día de su fallecimiento, uno de estos “hijos” lo recordó con emotivas palabras.

El fiscal Francisco Pizarro habló acerca de su maestro dentro del ámbito judicial. Recordó que hace casi 20 años lo hizo entrar a su oficina por primera vez y, sin conocerse, lo puso bajo su ala para que empezara a aprender cómo manejarse en ese mundo.

“Fue un padre para mí dentro de la justicia. Recuerdo como si fuera hoy ese 14 de diciembre de 2006 que me hizo entrar a su oficina. Yo ni sabía quién era y me dijo: 'Vos, nene, vas a trabajar a la Fiscalía, Correccional 4'. Desde ese momento, me inspiró respeto, me pidió responsabilidad y lealtad. En aquellos años en el MPF éramos pocos y nos tenían en un rincón", contó.

Pizarro contó que Quattropani en todo momento luchó por la implementación del sistema acusatorio. Recalcaba que San Juan era una de las pocas provincias que no lo tenía, por lo que peleó por años para que se implementara.

“Estuvo años y años capacitándonos y nada, la Justicia no lo escuchaba. Recién creo que en el 2017 llegó Flagrancia y la cosa cambió. Se paró la puerta giratoria, un sistema que es ejemplo en todo el país. Si le hubieran dado todo lo que él quería: autonomía económica del MPF, el Complejo Forense a manos del MPF, con todo esto la cosa andaría mucho mejor”, manifestó.

Por último, el fiscal describió a su padre dentro de la Justicia como un gran líder para él y todos sus colegas. “Fue un estadista, un gran tiempista, un tipo con huevos que se la jugaba. Como jefe, el mejor. Fue un padre para mí en la justicia, se lo va a extrañar; dejó la vara muy alta”, concluyó.