Qué decidió la jueza sobre el policía y el delivery que discutieron en la vía pública

Este sábado en horas de la mañana, el policía y el delivery implicados en una discusión violenta en la vía pública que involucró armas, se presentaron ante la Justicia. En la audiencia de formalización, la jueza decidió otorgarles la libertad y un periodo de seis meses de investigación. Quienes protagonizaron el hecho fueron identificados como: Ariel Mercado Nievas, policía de San Juan y Maximiliano Tobares, quien se desempeña como repartidor de una conocida aplicación.

El hecho ocurrió el martes 9 de septiembre en inmediaciones de lateral de Circunvalación y Scalabrini Ortiz, del lado del anillo interno. Tras la audiencia de formalización, la jueza confirmó que ambos van a quedar en libertad, aunque deberán volver a Tribunales pasados los seis meses de la investigación. A Mercado se lo imputó por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, mientras que a Tobares pro amenazas agravadas por el uso de arma blanca.

El hecho comenzó como una simple discusión de tránsito, pero se intensificó con el pasar de los minutos. Según lo que comentaron testigos y las primeras versiones que se manejan, hubo una persecución por parte del policía que viajaba en el auto. En esa intersección, logró acorralar al motociclista y allí ocurrió el altercado.

Según la investigación, el repartidor de una conocida aplicación, tenía en su poder un arma blanca que posteriormente fue secuestrada por la policía. Por el otro lado, el policía que se encontraba de civil, desenfundó el arma y efectuó un disparo al aire, acción que fue constatada por Criminalística al encontrar una vaina en el suelo.