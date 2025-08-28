El estremecedor hallazgo ocurrido este miércoles en Villa Aeroparque, Pocito, quedó reflejado en el parte oficial difundido por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. En el domicilio de Lucio Rafael Alameda, de 62 años, se encontraron 82 fragmentos óseos que serían humanos, además de restos de animales y una vivienda en completo desorden.

De acuerdo con el informe, la policía acudió al domicilio de calle Granaderos 470 tras el aviso de vecinos, quienes alertaron que hacía meses no veían al hombre y que los perros que vivían allí mostraban un comportamiento agresivo. Al ingresar, los efectivos constataron la presencia de basura acumulada, fuertes olores, heces con restos de huesos y alrededor de cinco canes con crías, que habrían llegado a ingerir partes del cuerpo de la víctima.

El procedimiento requirió la intervención de Policía Científica, Policía Ecológica y personal especializado para controlar a los animales. Entre los restos hallados también apareció un teléfono celular, que fue secuestrado junto con los fragmentos óseos para ser analizados en el Complejo Forense.

Vecinos señalaron que Alameda trabajaba como cartonero, era reservado y solo mantenía contacto esporádico con una hermana que vive fuera de San Juan. También remarcaron que no percibieron ruidos ni olores extraños, pero sí la ausencia del hombre y la actitud violenta de los perros.

El parte oficial indicó que no se detectaron signos de violencia externa en la vivienda. La Justicia dispuso el traslado de los animales a caniles, mientras continúan las pericias para determinar la causa de la muerte.

Del operativo participaron el fiscal coordinador Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi.