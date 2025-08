Un hombre fue imputado por el presunto abuso sexual de su hija de 6 años, rompió el silencio este viernes y aseguró que es inocente. En declaraciones a Canal 13 San Juan, el detenido relató cómo fue el último encuentro con la niña y pidió que se investigue a fondo el caso.

“Estoy dispuesto, estoy nervioso. Quería contar mi parte, lo que hice con mi hija”, expresó al comienzo. Según su versión, el hecho ocurrió en el marco del cumpleaños de su hermana menor: “Fue el cumple de mi hermana más chica, vinieron familiares y mi hija. Ella vino temprano a las 6 de la tarde y el cumple fue a las 9. En ese trayecto estuvimos jugando”.

El acusado sostuvo que la niña no durmió con él esa noche. “A las 3 de la madrugada se durmió en la cama de mis padres porque yo no tengo dónde hacerla dormir”, aseguró. También deslizó sospechas sobre el entorno de la menor: “Ella ya venía con cosas de su casa, yo lo veo todo muy raro. Siempre le enseñé a cuidarse, cómo tiene que caminar una mujer en un mundo lleno de gente mala”.

Visiblemente afectado, el imputado dijo que no se escondió y que estaba esperando que “todo se resuelva tranquilo”. “Estoy corriendo riesgo. Si hubiera sido yo, le pido al juez que me dé 30 años y que me maten, porque es lo que hay que hacer con los violines”, manifestó.

Además, reveló su estado emocional desde que quedó detenido: “Estoy nervioso porque en la celda voy a estar pensando que a mi hija la han tocado y encima me culpan a mí. Ya escuché que la posibilidad de estar en el Servicio y eso es mucho”.

Concluyó pidiendo justicia: “Soy inocente y quiero que se haga justicia por mi hija, que ella esté bien y que pague el que tenga que pagar. Quisiera estar más tranquilo para que me interroguen. Me gustaría hablar con mi hija”.

EL HECHO

Este viernes, el juez de garantías Sergio López Martí dictó prisión preventiva por seis meses para el acusado, quien quedó alojado en el Penal de Chimbas mientras avanza la investigación encabezada por el fiscal de ANIVI, Raúl Iglesias.

El hombre estaba prófugo desde el fin de semana, luego de ser denunciado por abusar sexualmente de su hija de apenas seis años.

La situación escaló la noche del jueves, cuando familiares de la menor y un grupo de vecinos se concentraron frente a la casa del padre del sospechoso. En medio de gritos y furia, rompieron vidrios, arrojaron piedras y golpearon la vivienda con la intención de ingresar. La intervención de efectivos policiales fue clave para evitar que la situación se saliera de control.

Según fuentes judiciales, ese ataque fue determinante para que el acusado decidiera entregarse. En la madrugada del viernes, se presentó de manera voluntaria ante las autoridades y quedó a disposición de la Justicia, que ya había librado una orden de detención en su contra.

La denuncia había sido radicada días antes por la madre de la víctima en la UFI ANIVI, luego de que la pequeña le contara lo ocurrido. El fiscal Raúl Iglesias tomó intervención inmediata y activó el protocolo de búsqueda. Durante varios días, mientras se lo buscaba intensamente, la familia de la menor pidió ayuda a la comunidad para dar con su paradero.

Con MV ya bajo custodia, el Ministerio Público Fiscal continuará con la investigación, que incluye la recolección de pruebas y la toma de testimonios clave para avanzar en la causa. Su identidad se mantiene en reserva para resguardar la privacidad de la menor.