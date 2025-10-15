Quedó en la mira de la justicia por tener diez guardarraíles en su casa en Angaco

Un procedimiento policial realizado en el barrio Municipal, en el departamento de Angaco, culminó con el secuestro de diez guardarraíles cuyo origen aún no pudo ser establecido.

El operativo se llevó a cabo en un corral dentro de una propiedad particular, donde los efectivos hallaron los elementos metálicos. Según informaron fuentes policiales, la propietaria del inmueble, Elsa Martínez, manifestó que los guardarraíles no le pertenecían y que habían sido dejados por un antiguo inquilino, conocido en la zona como “Paco” Cortez, cuando abandonó la vivienda.

Frente a esta declaración, la Policía procedió al secuestro preventivo de los materiales y los trasladó a la Comisaría de Angaco. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, que ahora deberá determinar la procedencia de los guardarraíles y si están vinculados a algún hecho delictivo.