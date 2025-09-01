El juez de Impugnación confirmó el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, hijo del juez federal Leopoldo Rago Gallo, en la causa que investiga la muerte de Lucía Rubiño, la joven que falleció en un siniestro vial ocurrido en 2022. De esta manera, la Justicia provincial dio por cerrada su responsabilidad en el trágico hecho, tras considerar que no existían pruebas que lo involucraran de manera directa en el accidente.

La resolución se dio luego de que la defensa de Rubiño intentara revertir el fallo, sosteniendo que existían elementos suficientes para continuar con la investigación. Según la información brindada a 0264 Noticias, el tribunal entendió que no había mérito para imputar a Echegaray, dejando firme el sobreseimiento que había sido dictado en instancias anteriores.

A pesar de esta decisión, la causa paralela por picadas ilegales en la que también se mencionó el nombre de Echegaray continúa abierta. La Justicia deberá determinar si existió o no participación en este tipo de maniobras, aunque por el momento no hay imputaciones firmes en su contra.

Con este fallo, la investigación por la muerte de Lucía Rubiño pierde a uno de los principales señalados, mientras el entorno de la joven mantiene su reclamo de justicia y pide que se esclarezcan todas las responsabilidades en torno a la tragedia.