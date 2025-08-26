Rechazaron el pedido de pagar fianza de Condorí y seguirá en prisión

Verónica Chicón, jueza de Garantías, rechazó el pedido de pago de fianza de $10 millones ofrecida por Alejandro Castán, la defensa de Eliazar Flores Condori, el conductor imputado por la doble tragedia vial en Ruta 40 que se cobró la vida de Carolina Sastre y su esposa Angélica Mundocore. Así lo confirmó uno de los fiscales de la UFI de Delitos Especiales, Adolfo Díaz, al término de la audicnecia de este martes.

De esta forma, Flores Condori continuará en prisión preventiva hasta el 15 de septiembre, fecha en la que vence la medida cautelar. La decisión fue tomada en una audiencia celebrada este martes, donde se revisaron las medidas de coerción. El fiscal adelantó que cumplido este plazo, solicitarán la renovación de la prisión preventiva y que la resolución de la causa no tiene plazo para el Ministerio Público Fiscal.

La magistrada rechazó tanto el pedido de prisión domiciliaria como la fianza, respaldando la postura del Ministerio Público Fiscal y la querella. Ambas partes se opusieron a la solicitud de la defensa, argumentando la existencia de un claro peligro de fuga.

Los fiscales de la UFI de Delitos Especiales, Adolfo Díaz y César Recio, y Sandra Leveque, abogada que representa a la familia de Carolina Sastre, señalaron que el conductor acusado podría escapar a Bolivia, su país de origen, debido a su poder adquisitivo y a los vínculos que posee en ese país. Además, Leveque expuso que un informe de Migraciones detalla que el imputado ha ingresado y egresado de Argentina a Bolivia en al menos 45 ocasiones por pasos clandestinos.

Durante la audiencia, Flores Condori rompió en llanto al escuchar la decisión de la jueza Chicón. Esta actitud consternó a la familia de Carolina Sastre, quienes interpretaron su comportamiento como un intento de victimización.