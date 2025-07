Eliazar Flores Condorí irá a juicio oral y público por la muerte de Carolina Sastre y Angélica Mundocorre. Este martes, el juez de impugnación Eduardo Raed, rechazó el pedido de impugnación a la no homologación del juicio abreviado, que se basaba en el acuerdo entre la defensa y fiscalía de una pena de 3 años de prisión domiciliaria. Ante esta novedad, Rubén Sastre, padre de la joven víctima le aseguró a Diario 13, que con esto se está sentando un precedente en la justicia sanjuanina.

"Con esto estamos sentando precedente para todos aquellos que al volante matan a una persona vayan a juicio abreviado”, aseguró el padre de Carolina. Luego añadió: “En casos de que el siniestro no deje consecuencias fatales, puede ser que se defina a través de un juicio abreviado, pero cuando hay una muerte de por medio, tiene que haber juicio oral, para que el responsable explique qué ocurrió y que los seres queridos de la víctima puedan pedir Justicia"

Rubén Sastre agradeció las muestras de apoyo que recibieron por estas horas de muchos sanjuaninos. sobre todo, tuvo en cuenta el apoyo recibido por la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza.

Por último, el padre de Carolina expresó: "Lo único que buscamos con mi esposa y mi hija es que Carolina tenga justicia"

¿Sientan precedente?

El juez de impugnación, Eduardo Raed, desestimó los pedidos de la defensa y la fiscalía de apartar a la jueza de Garantías Verónica Chicón de la causa. Ante esta decisión, se impondrá lo dictado por la magistrada, por lo que Condorí enfrentará un juicio oral y público y podría recibir una pena de prisión efectiva. El boliviano está acusado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y por exceso de velocidad.

La jueza Verónica Chicón rechazó el juicio abreviado propuesto por Adolfo Díaz, a cargo del Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado, en ese entonces a cargo de Filomena Noriega. Este acuerdo contemplaba una pena de tres años de prisión condicional y la inhabilitación para conducir por un tiempo determinado, algo que fue duramente cuestionado por la familia de Carolina desde el primer momento.

Este dictamen provocó una protesta del Ministerio Público Fiscal y la defensa, quienes solicitaron apartar a la magistrada. Sin embargo, el juez de impugnación, analizó este planteo y confirmó lo resuelto en primera instancia. En su argumento indicó que los recursos interpuestos por el fiscal Díaz y la defensa de Condorí no se hallaban debidamente fundados.

Marcela Torres, a cargo del Ministerio Público en Impugnación, manifestó que la opinión de la querella no resulta vinculante, por lo que no es suficiente motivo como para no dar lugar al acuerdo de pena al que habían arribado. Por su parte, Alejandro Castán, el nuevo defensor del acusado, adhirió al requerimiento y planteó una modificación en la calificación del conductor. El abogado entiende que la imputación no debía ser tan grave.

De concretarse el juicio oral y público, la resolución de este caso podría presentar un precedente en la Justicia sanjuanina. Lo novedoso sería que la jueza de Garantías tuvo en cuenta la opinión de la querella.

El artículo 415 del Código es explícito: la querella tiene derecho a expresar su opinión, pero esta no es determinante para las decisiones de los jueces. En otras palabras, la autoridad judicial no está obligada a dar plena importancia a la oposición de la querella, ya sea que se refiera a una calificación legal, la intervención de un imputado o las circunstancias de la responsabilidad penal. A pesar de estas facultades de objeción, la norma subraya que "su posición no tiene efecto vinculante". Es precisamente por esta razón que el fallo de Impugnación adquiere una relevancia particular.