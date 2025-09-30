El siniestro en el que una menor de 2 años resultó herida tras ser embestida por un remis, que se dio a la fuga, tuvo este martes a dos personas sospechadas de ser partícipes del hecho. Las mismas fueron aprehendidas y avanzará la investigación.

De acuerdo a lo que dio a conocer el fiscal Ivan Grassi, “a la madrugada se aprendió a un ciudadano que estaba con el vehículo interviniente, sacándole los ploteos, porque este era un vehículo una remisera”.

“Esa persona quedó a disposición en el procedimiento especial de flagrancia y no descartamos que sean remitidas a esta UFI por tener vinculación con el hecho inicial. Y hoy en la mañana se ha prendido al titular registral del vehículo, así que estamos en plena recolección de elementos de prueba para oportunamente pedir la audiencia de formalización”, destacó el funcionario judicial.

Sobre quienes son las personas que se encuentran sospechados, Grassi contó: “Tenemos al titular del auto y a una persona que estaba en otro domicilio, en la puerta del mismo, sacándole los ploteos al auto. Obviamente uno es un conductor y el otro es un presunto encubridor. Así que probablemente absorbamos ese otro detenido y formalicemos contra ambos”.

De acuerdo a lo que contó el fiscal, el accidente se dio este lunes cuando “habría impactado una menor de 2 años, un Chevrolet de Prisma, que tenía el ploteo de remís Oeste, cerca del Cuartel de Bomberos”.

La Justicia por estas horas no logra aún determinar los roles de las personas que se encuentran aprehendidas, por lo que será todo materia de investigación.

El momento clave en estas últimas horas, relató el fiscal, que se dio “cuando personal policial pasa por un lugar y advierte que este vehículo, en horas de la madrugada, algo muy llamativo, le estaban sacando un ploteo, creo que había avisado a un vecino y ahí es cuando se presenta el personal policial y lo aprende, porque coincidiría con los datos del vehículo buscado. Y a través de los informes de dominio pudimos dar con el titular y proceder a la aprehensión en el día de la fecha”.