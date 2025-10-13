Adolfo Andrés Holeywell quedó en el ojo de la tormenta cuando se supo que, desde su cargo como jefe del Despacho de la UFI Delitos contra la Propiedad, le filtraba información a ladrones. Por este motivo se le inició un sumario administrativo; aunque, antes de que el mismo comenzara a avanzar, el señalado ya presentó su renuncia.

Muy probablemente el procedimiento interno iba a culminar con su destitución, por lo que el sujeto decidió ahorrarse eso y presentar su renuncia en Mesa de Entrada. De esta forma, este sanjuanino arruinó una carrera de casi dos décadas en Tribunales.

Holeywell había llegado a la función administrativa en 2007 y, con el paso de los años, llegó, por ejemplo, a convertirse en un hombre de extrema confianza del difunto Eduardo Quattropani. Sin embargo, todo esto lo tiró por la borda al brindarle información sensible a miembros de una banda que robaba y luego traficaba ruedas de auxilio.

Esta cuestión salió a la luz el pasado 29 de agosto. En esa jornada reconoció su colaboración con la banda de los “roba ruedas”, motivo por el cual fue condenado a un año de prisión en suspenso por cometer el delito de encubrimiento agravado por su condición de empleado público.