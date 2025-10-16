El cantante Juan Cruz Rufino volvió a ser noticia por un nuevo escándalo: lo detuvieron por un hecho de violencia de género. Si bien su pareja decidió no denunciarlo y luego manifestó en un medio de comunicación que solo fue “una discusión de pareja”, el fiscal dijo algo totalmente diferente.

Quien está encabezando la investigación de este caso es el fiscal Fernando Bonomo, quien brindó detalles en una entrevista con Radio Sarmiento. La autoridad contó que la propia pareja de Rufino, le relató a las autoridades que fue agredida.

“Cuando llegamos al domicilio hubo indicios de violencia intrafamiliar y pese a que la víctima no quiso denunciar, se actuó de oficio. El personal policial constató una serie de destrozos. Además la propia víctima había dicho que recibió unos golpes, que la tomó del cuello y la amenazó de muerte“, relató.

Además de esto, el Dr. Bonomo reveló que en la vivienda encontraron múltiples indicios de un hecho de violencia. Lo más llamativo fue una puerta que presentaba unos 8 puntazos efectuados aparentemente con un cuchillo.

Sumado a esto, comprobaron que el propio Rufino tenía múltiples chichones en la cabeza, los cuáles habrían surgido como consecuencia de autolesiones.