Por la noche del pasado domingo 10 de agosto, una nueva tragedia vial tuvo lugar en la provincia de San Juan. La misma tuvo como víctima a un ciclista que, horas después, fue identificado por las autoridades una vez que dieron aviso a sus familiares.

Quien perdió la vida en este siniestro vial fue Jorge Ariel Elizondo. Este hombre de 50 años de edad circulaba a bordo de una bicicleta sobre la Ruta Nacional N° 20, cuando de un momento a otro todo se salió de control al llegar al kilómetro 17.

El ciclista, alrededor de las 21:00, se cruzó de carril cuando avanzaba de este a oeste. Por este motivo, terminó siendo impactado por un camión de la marca Mercedes Benz. Este vehículo de carga, guiado por Oscar Alberto Merello, transportaba equipamiento del Turismo Carretera.

Por la fuerza que tuvo el impacto, Elizondo sufrió gravísimas heridas y su bicicleta se partió a la mitad. Lamentablemente, cuando los profesionales de la salud arribaron al lugar para asistir al afectado, ya no presentaba signos vitales.

Cabe destacar que Merello fue sometido a un test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado negativo. Sin embargo, fue detenido de todas formas mientras avanza la investigación.