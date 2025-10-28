Una sanjuanina vivió una traumática situación hace un tiempo cuando, un amigo que conocía desde hace años, la violó aprovechando que estaba ebria. Ahora el sujeto, de 45 años de edad, recibió una condena de 6 años de cárcel.

Este lunes, el Tribunal condenó a un hombre identificado con las iniciales A.R.A., a 6 años de prisión efectiva tras hallarlo culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal. La sentencia fue dictada por la jueza Mabel Moya, quien dispuso que el acusado cumpla la pena en el Servicio Penitenciario Provincial.

Aunque el fallo aún no está firme, el hombre permanecerá con prisión preventiva mientras se tramitan los eventuales recursos. La UFI CAVIG estuvo representada por el fiscal Mario Panetta Soppelsa y la ayudante fiscal Verónica Recio, mientras que la defensa corrió por cuenta del defensor oficial Hugo Trigo.

El hecho ocurrió en septiembre de 2024 y puso fin a una amistad de más de dos décadas. Según la investigación, aquella noche la víctima, el acusado y un grupo de amigos salieron a bailar y consumieron alcohol. Luego, continuaron la reunión en la casa de la mujer. La víctima relató que perdió el conocimiento y, al recobrarlo, advirtió que había sido abusada sexualmente.

Durante el juicio resultaron clave los testimonios de la expareja y la hija de la damnificada, quienes la auxiliaron tras el ataque, además de los testigos que estuvieron en el boliche esa noche.

Para la fiscalía, quedó probado que la víctima estaba en un estado de ebriedad tal que le impedía consentir cualquier acto sexual, situación que el acusado aprovechó para ultrajarla. Con esta sentencia, se cerró una etapa judicial que la víctima y su entorno describieron como “una pesadilla” que finalmente encuentra justicia.