Por la mañana de este martes 19 de agosto, se llevó a cabo una audiencia en Tribunales vinculada a un robo ocurrido en Albardón. Las víctimas fueron dos mochileros turcos que fueron abordados por dos delincuentes que ya quedaron detenidos.

Cristian Gerarduzzi, fiscal a cargo de la investigación, habló con el móvil de Canal 13 desde Tribunales. Allí reveló que “El Quico” Poblete su cómplice de apellido Santiago, cumplirán con 60 días de prisión preventiva por robarle a dos turistas extranjeros. Cabe mencionar que uno de ellos venía de cumplir una condena de 15 años en el 2021

“Abordaron a dos mochileros de origen turco quienes estaban frente al Cementerio de Albardón porque iban a pasar la noche del sábado para el día domingo continuar el viaje hacia Chile. En ese momento son abordados por los delincuentes que portaban un cuchillo con el que los amedrentaron para sustraerle todas sus pertenencias”, expresó.

Estas dos personas fueron rastreadas por las autoridades, mediante la aplicación Gmail. Así fue cómo lograron hallarlos en un descampado, cuando todavía tenían en su poder todos los elementos que le robaron a los turcos. Ahora están imputados por Robo agravado por arma de fuego, lo que les podría valer una condena de 5 a 15 años.

“Tanto Poblete como Santiago son personas de un prontuario extenso con robos de este estilo, por lo cual entendemos que había un peligro de fuga por lo que el juez aprobó esta medida por 60 días. Se hizo un abordaje inmediato para los turistas, a través de la Embajada de Turquía donde se solicitó un traductor de inglés oficial. Se les devolvieron todas las pertenencias y sobre todo los pasaportes para que pudieran seguir su viaje”, sentenció.