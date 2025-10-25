El crimen de Matías Díaz, ocurrido hace poco más de una semana en Villa San Patricio, Chimbas, comienza a esclarecerse. Las primeras líneas de investigación indican que el móvil del ataque habría sido una venganza por el robo de droga y una moto, según revelaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes 17 de octubre, cuando Díaz, de 26 años, fue sorprendido por un hombre armado que llegó en una moto blanca tipo enduro y disparó varias veces contra la vivienda ubicada en calle Formosa, entre América y Colón. La víctima recibió al menos tres impactos de bala y murió poco después.

El principal sospechoso es Jonathan Lucero, quien fue señalado por testigos y cámaras de seguridad como el autor de los disparos. Tras permanecer prófugo durante cuatro días, se entregó voluntariamente a la Policía y quedó detenido a disposición de la UFI de Delitos Especiales. La fiscalía lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y pidió un año de prisión preventiva mientras avanza la causa.

De acuerdo con los investigadores, Lucero habría actuado movido por una venganza, ya que semanas antes la víctima le habría robado droga y una moto. Tras el ataque, el acusado desapareció el vehículo, el arma homicida y su teléfono celular, lo que dificultó las tareas de los peritos. Las cámaras de seguridad muestran a un hombre con casco fugarse del lugar del crimen, aunque su identidad no puede distinguirse con claridad. Aun así, varios testigos aseguraron que se trataba de Lucero. Además, testigos indicaron que Lucero le habría dicho frases como “viste que te iba a encontrar” o “y ahora que pasa” al fallecido.

El caso generó conmoción en el barrio y volvió a poner en debate los episodios de violencia vinculados al narcotráfico y los robos de motos en Chimbas. La fiscalía continúa con las pericias sobre las pruebas recolectadas y el análisis de los registros fílmicos para determinar con precisión cómo se desarrolló el ataque y quiénes participaron en él.