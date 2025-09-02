El fiscal Cristian Catalano explicó en diálogo con el móvil de Canal 13 San Juan que la Fiscalía pedirá que los detenidos por el violento robo en el barrio San Juan de los Olivos sean juzgados por tentativa de homicidio. “En la audiencia de control de acusación, la pretensión de Fiscalía va a ser elevar la pretensión punitiva a un mínimo no menor de 20 años”, indicó.

Durante la audiencia realizada este lunes, la defensa de dos de los imputados solicitó la revisión de las medidas cautelares. Sin embargo, el juez rechazó el planteo y mantuvo la prisión preventiva. “Sostenemos que hasta el inicio del debate oral deben permanecer en el servicio penitenciario provincial, y es por eso que esbozamos los fundamentos pertinentes en esta audiencia, dando el juez lugar a la pretensión de Fiscalía”, detalló Catalano.

Según el fiscal, los defensores argumentaron que no existía riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, pero la Fiscalía presentó pruebas que desmintieron ese planteo. “Claramente y ampliamente desde Fiscalía hemos fundamentado que no es así. Lo hemos abonado con evidencia incorporada hasta el momento y con cuestiones que aún faltan por sumar”, remarcó.

Entre las pruebas pendientes figuran pericias policiales y el análisis de datos incautados en teléfonos celulares. A la par, el testimonio de Rodríguez, la víctima del hecho, ya fue incorporado a la causa. “La pretensión es poder realizar el debate oral antes de fin de año”, adelantó Catalano, aunque prefirió ser prudente sobre el estado de salud de Rodríguez.

El hecho ocurrió el pasado 21 de mayo en una vivienda de Rivadavia. Un grupo armado ingresó al domicilio de Rodríguez, lo golpeó y le disparó, dejándolo en grave estado. La fiscal Claudia Salica, también parte de la investigación, detalló que se trató de un ataque violento que duró menos de un minuto y que los delincuentes actuaron en grupo.

“Estamos ante la hipótesis de un posible robo, pero no se descartan otras posibilidades. Habrían ingresado tres personas mientras una cuarta estaba dentro de una Renault Kangoo haciendo de soporte. Ingresaron por la ventana delantera del inmueble. Creemos que se alumbraron con una linterna que ya fue secuestrada y ahí es cuando el señor Rodríguez, al escuchar ruidos, se los cruza, recibiendo culatazos en la nuca y dos disparos”, relató la fiscal.

Tras una serie de allanamientos, fueron detenidas cinco personas. Se realizaron pruebas de pólvora, exámenes toxicológicos e hisopados de ADN a los sospechosos.