El pasado 21 de mayo se produjo un hecho sumamente violento en el barrio San Juan de Los Olivos. Allí un grupo de delincuentes encapuchados ingresaron con armas de fuego a la casa de un empresario y lo balearon. Este miércoles el afectado declaró por primera vez y reveló que luego del ataque quedó cuadripléjico.

La víctima es Emanuel Rodríguez Dilella, quien actualmente se encuentra internado en la Clínica Santa Catalina, situada en Buenos Aires. Desde este centro asistencial ubicado en Pilar, el hombre participó vía Zoom de la audiencia que se llevó a cabo este miércoles 13 de agosto.

“Estoy cuadripléjico, apenas puedo mover una de mis manos. Sentí que me moría ahí mismo, le pedio a mi mujer que cuidara a las niñas”, relató el empresario de 43 años de edad.

Cabe destacar que estas declaraciones se dieron en presencia de la fiscal Claudia Salica, quien viajó hasta la mencionada clínica donde Dilella cumple un tratamiento kinesiológico y rehabilitación neurológica. Por otro lado, quien estuvo al frente de la audiencia fue el juez Roberto Montilla.