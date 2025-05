Este viernes 9 de mayo surgió un nuevo capítulo en la causa del empresario bolichero que fue agredido. La víctima del ataque declaró ante los tres acusados y, señalando a cada uno, aseguró que ellos efectivamente le dieron una golpiza “arruinando” su vida.

Juan Manuel Salvalaggio declaró ante las autoridades de Flagrancia, a escasos metros de los barras de Racing Club que están acusados. Visiblemente afectado por la situación, habló entre lágrimas, manifestando que “sueña todos los días con esos tres sujetos”.

“Los tres me pegaron. Ellos tres. Me arruinaron la vida. Sueño con ellos tres todos los días de mi vida. Los tengo acá. Me levanto con ellos, sueño con ellos”, declaró el muchacho, todavía con vendas colocadas en las heridas de su rostro.

Cabe recordar que los tres acusados son Carlos Daniel Ledesma, Mariano Ariel Rivero y Brian Emanuel Espinoza, todos oriundos de Buenos Aires.

El hecho

El episodio en cuestión se dio el pasado viernes 12 de abril, alrededor de las 18:30. Según lo que informó el fiscal de Flagrancia, Dr. Alberto Martínez, en diálogo con Canal 13: “Juan Manuel fue abordado por tres personas en el ingreso del edificio donde vive, en calle Santa Fe entre Salta y España. Fue agredido, de acuerdo a su denuncia, por estos sujetos que, según él, eran de Buenos Aires por el acento”, expresó.

En ese momento, estos tres sujetos aparentemente intentaron ingresarlo a su departamento, mientras le pedían dinero. La víctima sufrió lesiones severas como consecuencia del ataque. “Lo golpearon, fue lesionado y trasladado en ambulancia al Hospital Rawson. Estuvo en observación. Hay un certificado médico y también Salvalaggio ha acompañado mayor información médica”, precisó Martínez.

La Fiscalía solicitó información a la Policía de la Provincia de Buenos Aires en busca de antecedentes sobre los detenidos. Sin embargo, hasta el momento, no han recibido respuestas. Respecto al posible móvil del ataque, Martínez fue cauto: “No podemos aventurarnos todavía. Estamos en plena etapa de investigación. Lo que sí tenemos debidamente acreditado son las lesiones. Salvalaggio declaró que el motivo habría sido un intento de robo, ya que acababa de realizar una fiesta electrónica y había tenido una buena recaudación.”