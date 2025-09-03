El Centro de Convenciones de San Juan se convirtió esta semana en el punto de encuentro de especialistas de todo el país, con la realización del 3º Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, que cuenta con la participación de profesionales de 17 provincias argentinas.

El juez penal de Niñez y Adolescencia, Dr. Jorge Toro, explicó que se trata de un evento “muy ambicioso porque tiene muchas conferencias con juristas destacados”. Entre las presencias más relevantes, se encuentra la defensora general de la Nación, Estella Marys Martínez, además de jueces, fiscales y defensores especializados en la materia.

El congreso contempla paneles interdisciplinarios donde equipos técnicos de diferentes poderes provinciales expondrán sus conclusiones, además de un espacio de buenas prácticas, pensado para que aquellas jurisdicciones con realidades similares puedan aplicar experiencias exitosas. “La idea es generar insumos para aquellas provincias que tengan realidades parecidas y puedan tomar como ejemplo actividades positivas”, subrayó Toro.

El magistrado destacó el valor de este intercambio federal: “Somos parte de un país federal, excepto en las grandes ciudades tenemos realidades muy similares y eso es lo rico. Los desafíos son muy parecidos en un país federal como el nuestro”, afirmó.

Uno de los ejes del encuentro es el análisis del sistema acusatorio para adolescentes, que en algunas provincias ya está en marcha, pero en otras aún no se aplica. “Cuando hablo de sistema acusatorio me refiero a un régimen procesal que alcanzaría a toda persona menor de 18 años. En el viejo sistema mixto, el procedimiento fue evolucionando para los adultos, pero la parte especial quedó en el camino”, explicó el juez.

El congreso, que se extenderá durante varias jornadas, busca consolidar un espacio de debate e intercambio que permita fortalecer la justicia penal juvenil en la Argentina, adaptándola a las necesidades actuales y a los desafíos comunes que enfrentan las distintas regiones del país.