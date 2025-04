Sandra Rojas: “No vamos a permitir que el asesino de mi hija tenga beneficios”

La familia de Cristina Olivares vive momentos de indignación tras conocerse que el femicida de la joven madre solicitó salir de la cárcel para visitar a su madre. El condenado a perpetua, Miguel Ángel Palma argumentó que su mamá pasa por un delicado momento de salud. Sin embargo, Sandra Rojas, mamá de la víctima, expresó en el móvil de Canal 13:"No vamos a permitir que el asesino de mi hija tenga beneficios, debe cumplir la condena"

Se trata de la joven mujer que fue asesinada el 8 de julio de 2012 en Pocito. En calle 7 entre Vidart y Lemos hallaron el cuerpo masacrado de Cristina , quien era mamá de dos pequeños hijos. Fueron 166 puñaladas. El caso terminó con tres condenados a cadena perpetua: el ex de Cristina, Miguel Palma, su amante, Rosa Videla, y la cuñada de esta última, Noelia Corvalán.

La mujer, que, tras el fallecimiento de su esposo, Antonio Olivares, se hace cargo de los hijos de su hija, continúa con la lucha activa por la memoria y la justicia en el caso de su hija. Sandra vela siempre para que tanto Palma como Rosa Videla, quien también está condenada a cadena perpetua por el crimen de la joven madre, no salgan en libertad.

Sandra contó que se enteró en horas de la mañana de este pedido por parte de Palma. "Han venido a interrumpir mi tranquilidad. Me han puesto a remover todo”, expresó. Luego aseguró que los padres del femicida no están en delicado estado de salud, ya que pasan por la puerta de su casa. “No es verdad porque yo los veo pasar por mi casa”, sostuvo.

El pedido del condenado a perpetua fue por tres horas para ver a su madre en su casa. Sandra contó que de inmediato se dirigió a la Justicia y habló con el juez, quien le trasmitió que tratará de no otorgarle el permiso, además de indicar que el magistrado la trató muy bien.

"En el acta que firmamos con el juez quedó claro que me tienen que informar de este tipo de situaciones. El juez me dijo que lamentablemente tenía que escuchar y atender el reclamo, así como me escucha a mí”, contó Sandra.

La madre de la víctima también comentó que el juez le explicó que la Justicia debe enviar una asistente social a la casa de los padres de Palma, para verificar si, verdaderamente, la mujer está en delicado estado de salud. A su vez, indicó que para que la Justicia otorgue esta clase de permiso, se debe tratar de una enfermedad terminal o que la persona esté postrada en una cama.

Sandra expresó: "Los que me pueden llegar a decir que es humano le digo, sí, pero mi hija también era humana. A mis nietos nadie le puede dar el permiso para ver a su madre, y él sí va a tener derecho de ver a sus padres, ¿con qué motivo si mató a una persona, no a un perro?”

"Cuando mi marido estaba vivo me decía: 'vos sabes Cristina que cuando pase algo, los que mejor te van a ayudar son los medios'. Es por eso que cuando pasa una cosa así yo los contacto, para seguir luchando por la memoria de mi hija, porque no está mi marido, pero estoy yo", cerró Sandra.